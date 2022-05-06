Жителя Петропавловска осудили за телефонный терроризм

Криминал

2:09 6 Мая 2022

Жителя Петропавловска осудили за телефонный терроризм. 9 января этого года, когда в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, нетрезвый мужчина пришел в городскую аптеку. Там он сообщил, что многоквартирный дом по улице Пушкина заминирован.

Незамедлительно на место выехали все экстренные службы. Полицейские задержали горожанина по горячим следам, завели уголовное дело, затем направили его в суд, где мужчине вынесли приговор. Он проведёт год в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Стражи порядка напоминают, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма влечёт наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет.

Айгерим Мукашева

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