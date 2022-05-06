Премьер — министр встретился с аграриями СКО

За 5 лет в регионе производство молока выросло на 30%, переработка — на 57%. Эти показатели важно сохранить и наращивать, говорит Премьер-министр. Государство в свою очередь поддержит аграриев в вопросах финансирования. Отметил глава правительства и динамику в строительстве МТФ в регионе.

Алихан Смаилов, Премьер-министр Республики Казахстан:

— В прошлом году 8 МТФ в регионе введено, на следующий год вы планируете по 10. Это очень важная задача, потому как мы все еще импортируем молочную продукцию и нам нужно обеспечить полное самообеспечение. Со стороны правительства вопросы финансирования АПК держим в приоритете. У нас неплохая динамика по инвестициям в сельское хозяйство. Мы хотим эту динамику усиливать.

В прошлом году аграрии области получили 160 млрд тенге инвестиций, это четверть всех республиканских вложений. Так, производительность труда на одного рабочего в сельском хозяйстве СК возросла до 5,3 млн тенге. Объем внутренней валовой продукции — до 895 млрд тенге. Рассказали главе кабмина и о предстоящей посевной.

Марат Тасмаганбетов, первый заместитель акима СКО:

— Структура посевных площадей в этом году будет представлена: зерновые — 3 млн га. В рамках диверсификации будут увеличены площади масличных культур. Они составят 1 млн га. В рамках Ваших поручений будут увеличины площади социально значимых культур: гречихи — до 10 тыс га, подсолнечника — до 103 тысяч га.

Говорили и о реализуемых проектах: маслоэкстракционном заводе и расширении свинокомлекса «ЕMC-Агро» в Тайыншинском районе. После презентации Премьер- министр встретился с аграриями региона. Руководителя ТОО «Астык — СТЕМ» Сергея Звольского интересовал налоговый вопрос. Просит он ввести единый аграрный налог, ведь по общепринятому законодательству сельхотоваропроизводителям невыгодно.

Сергей Звольский — директор ТОО «Астык- СТЕМ»:

— Мы все выходим на МТФ в 600 голов и есть проблема с входящим НДС-ом в целом. Покупаем скот зарубежом. Сегодня 1 млн 200 тыс стоит одна голова и 12% для нас немалые деньги.

Алихан Смаилов, Премьер-министр РК:

— Что касается Единого аграрного налога, то это, конечно, большой вопрос. Мы этот вопрос изучаем. Дело в том, что, если сделать таким образом, то перераспределение налоговой нагрузки идет от крупных компаний на мелкие компании, поэтому мы не должны допустить резкого повышения налогообложения на мелких фермеров.

Недостаток перерабатывающих предприятий тоже интересовал аграриев. Почему то же самое зерно, отправляясь в Узбекистан на перемолку, возвращается к нам в виде муки втридорога?

Алихан Смаилов, Премьер-министр РК:

— Мы сейчас продумываем меры по стимулированию переработки внутри страны, а не вывоза. Вопрос правильно ставите. Соответствующие решение примем».

Затрагивали и вопросы субсидирования сельского хозяйства. Их должны получать те товаропроизводители, кто их оправдывает, ведь система госсподдержки в основном неээффективна, заключил глава правительства.



Алихан Смаилов, Премьер-министр РК:

— Мы в любом случае систему субсидирования примем вместе с вами. Мы будем обсуждать. Задача стоит: повысить производительность, чтобы каждый тенге, который выделяется с республиканского бюджета был направлен на стимулирование роста производительности. При этом мы даем право местному исполнительному органу давать иные виды субсидий в зависимости от специфики региона и специфики ситуации. Система субсидирования неэффективная. Надо это признать, поэтому мы хотим что-то поменять в лучшую сторону, чтобы получить видимый эффект.

Гюзель Закария