Премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл в СКО

Новости МТРК

2:09 6 Мая 2022

Запустили Петропавловский электротехнический завод в прошлом году. В проект инвестировали 10 млрд тенге. Отремонтировали аварийное здание, закупили современное оборудование. Готовую продукцию здесь экспортируют в страны СНГ.

Нуржан Абдуллаев, директор по производству ТОО «Петропавловский электротехнический завод»:
— Принимаем заказы из России, Азербайджана и Армении. Продали уже первую партию продукции. Годовая мощность завода составляет 13 тысяч трансформаторов. В этом году мы планируем произвести 4000.»

В основном на предприятии трудятся молодые специалисты. Сейчас выполняют заказ — более 400 трансформаторов. Работа готова уже на 75%. Общий же портфель заказов составляет 1 млрд тенге.

ОМИРЖАН ДЖУСИЕВ, сборщик ТОО » Петропавловский электротехнический завод»:
— На данный момент многие молодые специалисты, которые закончили учёбу в СКУ по программе «Серпин», они сейчас трудоустроены и работают на разных участках нашего завода. Они уже набрали достаточно опыта, чтобы производить качественное оборудование.

О проделанной работе и планах рассказали Премьер-министру страны Алихану Смаилову. На полную мощность завод выйдет в ближайшие 3 года. Тогда количество работников здесь превысит 300 человек. Предприятие с большой ответственностью относится к социальному положению своих сотрудников. Недавно некоторые из них получили ключи от квартир. Новоселье в следующем году отпразднуют ещё ряд специалистов. Компания строит 104-квартирный дом.

Сайдолла Кожабаев,  учредитель холдинговой компании «Alageum Electric:
— Средняя зарплата по области около 200 тысяч тенге. Но, у нас на предприятии специалисты получают больше — около 300 тысяч тенге. Планируем заработную плату ещё поднять до 350 тысяч.

Алихан Смаилов, Премьер-министр РК:
— То, что сейчас реализуется 37 проектов на 320 млрд тенге с созданием 4 тысяч рабочих мест -это для СК очень важное направление работы. За счёт этих проектов осуществляется диверсификация экономики области, создаются новые рабочие места, индустрия развивается.

Помогают в этом плане и со стороны правительства. В этом году бюджет области пополнился 70 млрд тенге.

Жанель Бисенбаева

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