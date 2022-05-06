5 июня пройдёт республиканский референдум

Новости МТРК

2:09 6 Мая 2022

Республиканский референдум по вопросу принятия изменений и дополнений в Конституцию пройдёт 5 июня текущего года. Об этом Президент Касым-Жомарт Токаев объявил во время своего телевизионного обращения. Изменения затронут треть статей Конституции. На новом этапе развития Казахстана такие судьбоносные для страны решения мы должны принимать всенародно, добавил Токаев. Он отметил, что поправки призваны закрепить окончательный переход от «суперпрезидентской» формы правления к президентской республике с влиятельным Парламентом и подотчетным Правительством. В новой редакции Конституции планируется закрепить равноудаленный статус Президента от всех политических партий и движений. Появится запрет для ближайших родственников главы государства занимать политические должности и руководящие посты в квазигоссекторе.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:
— Конституционная реформа значительно усилит представительную ветвь власти, укрепит систему сдержек и противовесов, повысит субъектность маслихатов. Внедрение смешанной мажоритарно-пропорциональной модели избрания депутатов Мажилиса и областных маслихатов позволит в более полной мере охватить весь спектр взглядов и мнений избирателей. В свою очередь, введение полностью мажоритарной системы выборов депутатов районных и городских маслихатов откроет возможность для граждан более эффективно влиять на жизнь в регионах.

Айгерим Мукашева

Читайте также

Новости МТРК 06.05.2022
Программа «Итоги дня» 29.04.2022
85 лет исполнилось бы Герою труда Казахстана Г.И. Зенченко
Новости МТРК 04.02.2022
Программа «Итоги дня» 15.04.2022
30 тысяч тенге заплатил петропавловец за выгул собаки без намордника
80 сотрудников органов внутренних дел получили награды накануне Дня батыра и 9 мая
Программа «Итоги дня» 20.04.2022
Программа «Итоги дня» 19.04.2022
Программа «Итоги дня» 13.04.2022
Новости МТРК 05.05.2022
Лидеры общественного мнения СКО поддерживают референдум по поправкам в Конституцию РК