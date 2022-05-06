5 июня пройдёт республиканский референдум

Республиканский референдум по вопросу принятия изменений и дополнений в Конституцию пройдёт 5 июня текущего года. Об этом Президент Касым-Жомарт Токаев объявил во время своего телевизионного обращения. Изменения затронут треть статей Конституции. На новом этапе развития Казахстана такие судьбоносные для страны решения мы должны принимать всенародно, добавил Токаев. Он отметил, что поправки призваны закрепить окончательный переход от «суперпрезидентской» формы правления к президентской республике с влиятельным Парламентом и подотчетным Правительством. В новой редакции Конституции планируется закрепить равноудаленный статус Президента от всех политических партий и движений. Появится запрет для ближайших родственников главы государства занимать политические должности и руководящие посты в квазигоссекторе.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

— Конституционная реформа значительно усилит представительную ветвь власти, укрепит систему сдержек и противовесов, повысит субъектность маслихатов. Внедрение смешанной мажоритарно-пропорциональной модели избрания депутатов Мажилиса и областных маслихатов позволит в более полной мере охватить весь спектр взглядов и мнений избирателей. В свою очередь, введение полностью мажоритарной системы выборов депутатов районных и городских маслихатов откроет возможность для граждан более эффективно влиять на жизнь в регионах.

Айгерим Мукашева