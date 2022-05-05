Вечер памяти организовали в центральной городской библиотеке им И.Шухова

Почтили память погибших на передовой минутой молчания. После прозвучали в зале военные песни.

Каждая строчка для присутствующих — отдельное воспоминание. Несмотря на то, что Геннадий Назарович родился через три года после окончания войны, его не покидают отрезки памяти о тех временах. Родители рассказывали об ужасных 40-х.

Геннадий Назарович, ветеран труда:

— У меня воевали два отца. Мой отец и отец моей жены. Они оба брали Берлин и расписались на Рейхстаге. У меня есть воспоминание об отце. Когда он был водителем, они гнали колонну машин на линию фронта с горючим. И в это время прошла бомбежка. Машина загорелась и папа обгорел на 75%. Мама его выходила и нас вырастили.

Рассказы о дедушке помнит и Силема Амаева. Пришла на литературный вечер, чтобы узнать судьбы других.

Силема Амаева, студентка колледжа СКУ:

— У меня дедушка дошел из Дагестана до Берлина без единой раны. Сегодня я узнала истории других военных, которые защищали нашу Родину. Многие люди поплатились своими жизнями за наше мирное небо. Я думаю, что учитывая ситуацию в мире, слова, которые были привязаны к нам с самого детсва, имеют большую роль.

Примером отваги и мужества являются ветераны для 12 -летнего Рамиля Хабибулина. 4 года он входит в состав военно — патриотического клуба «Жас сарбаз». Пришли они с ребятами поблагодарить ветеранов.

Рамиль Хабибулин, участник военно-патриотического клуба «Жас сарбаз»:

— Они рассказали, как было плохо в те времена, когда бабушки и дедушки воевали за нас, за наши жизни, за наше поколение, чтобы мы мирно жили. Я хочу стать военным. Поступлю в училище, где и школа, и физические нагрузки. Нужно стать военным, чтобы стоять за свою Родину.

Посвятили здесь время и стихотворениям. Завершили трогательной песней.

Гюзель Закария