В Петропавловске состоялось заседание экспертного клуба «Sarap»

Гани Ныгыметов, заместитель акима СКО:

— 27 лет не проводился референдум. Я думаю, что это уникальный шаг, уникальный шанс для нашей страны продемонстрировать волеизъявление народа, чего действительно люди хотят. Все изменения, которые предполагаются в Конституции, они направлены на то, чтобы укрепить систему сдерживания противовесов, чтобы дальше демонополизировать политическую систему.

С этой целью 16 марта во время ежегодного обращения к казахстанцам Касым-Жомарт Токаев предложил законодательно оформить обязанность Президента прекратить членство в партии на период своих полномочий. Глава государства хочет сделать это, чтобы повысить политическую конкуренцию, а еще обеспечить равные условия для развития всех партий. Нововведение, как и другие, озвученные президентом в новом послании, заработают только после принятия поправок в 33 статьи Конституции. В этот раз меняться она будет не в стенах парламента, а при помощи народного голосования.

Казбек Майгельдинов, председатель Правления НАО «Казахстанский институт общественного развития», г.Нур-Султан:

— Согласно закону о референдуме он должен пройти не менее, чем за 3 месяца или за один месяц до даты назначения референдума. Она будет обозначена в указе президента. На днях мы ожидаем такой указ. 3:53 Чем больше мы здесь разъясним основные направления этих изменений, тем меньше останется вопросов, а в избирательных бюллетенях уже будут конкретно обозначены все изменения.

То, что в избирательных бюллетенях будет графа «за», это понятно. Насчёт возможности проголосовать «против» пока ничего не известно. Также как и точная дата референдума. До него представители Казахстанского института общественного развития планируют объехать все регионы страны, чтобы рассказать о поправках в Конституцию и услышать мнения казахстанцев. Эксперты уже побывали в Акмолинской, Алматинской и Карагандинской областях.

Дарья Пышмынцева