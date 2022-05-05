В Акжарском районе прошли противопожарные учения

Недалеко от границы с районом Биржан сал Акмолинской области вспыхнули условные очаги возгорания. По сценарию горит лесостепь возле села Жаналык.

На месте работает спецтехника и личный состав добровольного противопожарного формирования села Ангалбатыр Акмолинской области. Проводят опашку.

Личный состав приступил к ликвидации очагов возгорания недалеко от населенномго пункта. Из-за сильного ветра пожар распространился на площади 10 гектаров, создалась опасность селу Алкатерек Акжарского района, население которого оперативно эвакуировали.

Пожар удалось ликвидировать. На эту задачу были брошены силы служб гражданской защиты Северо-Казахстанской и Акмолинской областей. Отрабатывались действия бригады врачей по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему от огня и его экстренной доставки в ближайшую больницу. Задействованы лесные хозяйства, полиция.

Рамиль Камалов, начальник ДЧС СКО:

— По завершению фазы паводков мы переходим в стадию организации тушения природных пожаров.0.52Такие учения у нас проводятся ежегодно. Это позволяет нам отработать алгоритмы взаимодействия всех служб гражданской защиты.

В сезон пожаров часто горит лесостепь. Страдает Северо-Казахстанская область и сопредельные территории — Акмолинская, Костанайская и Павлодарская области. Первостепенное внимание уделяется эффективному взаимодействию органов власти и служб гражданской защиты.

Анастасия Кузнецова