Сенсационная победа ВК «Куаныш»!

Играют расслабленно, но при этом не теряют правильный настрой и контроль. Так выглядит тренировка волейболисток клуба «Куаныш» уже после турнира. Чемпионат Азии собрал лучших спортсменок из Ирана, Тайланда, Узбекистана, Кыргызстана и нашей страны. Казахстан представляли сразу две команды. Они, кстати, сошлись в финале. Игру североказахстанского «Куаныша» и усть-каменогорского «Алтая» тренеры называют исторической.



Степан Притула, заместитель директора ВК «Куаныш»:

— Впервые принимали участие в международных соревнованиях. В финальной игре с «Алтаем» — действующие чемпионы Казахстана, в прошлом году чемпионы Азии, мы проигрывали со счётом 0:2, выиграли со счётом 3:2 . Это был исторический финал. Впервые две казахстанские команды сошлись в финале. И мы оказались там сильнее.

За 14 лет, то есть с самого основания «Куаныша», наши волейболистки ни разу не выигрывали соперниц из Восточного Казахстана. Упорные ежедневные тренировки, благоприятные условия для них. Всё это, конечно, сыграло роль в победе, но спортсменки не исключают здесь самого главного — атмосферу в команде и боевой настрой. Поднять его девушкам в последние решающие минуты помогли слова капитана команды Татьяны Алдошиной.



Татьяна Алдошина, капитан команды ВК «Куаныш»:

— Мы собрались со своими силами. Девчонки, это наш шанс. Мы должны сыграть, так как это финал. 01.48 Тяжко было. Тяжело было, потому что мы «Алтаю» в сезоне всегда проигрывали. Мы были готовы ко всему. Мы вышли и играли в своё удовольствие. Им было тяжело, потому что нужно было сохранить чемпионство, но, мы его забрали.

Помог не опустить руки волейболисткам и их талисман. Мягкую игрушку, похожую по цвету с формой команды, девушки приобрели на одном из этапов соревнований. Синий «Соник» теперь будет сопровождать спортсменок в клубном чемпионате мира от азиатского континента. Пройдёт он в конце текущего года.

Жанель Бисенбаева