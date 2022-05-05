Петропавловский автовокзал возобновил рейсы в Россию

На 30% увеличился пассажиропоток на Петропавловском автовокзале. Во многом благодаря маршрутам в Россию и субсидированным рейсам. Таких сейчас больше 40. Недавно подешевел билет из Петропавловска до Асаново и обратно. Пассажиров стало больше, говорит пенсионерка Людмила Белоносова.

Людмила Белоносова, жительница с.Асаново, Кызылжарский район:

— Каждый месяц я приезжаю сюда в Петропавловск. Получу пенсию, посижу в кафе до 2 часов, потом иду на вокзал. Билет стоит 241. В апреле был 400, а сейчас вот уже 241.

Хорошая новость и для жителей Явленки. Раньше поездка туда на автобусе обходилась в почти 800 тенге, сейчас на 300 тенге дешевле. Это благодаря субсидиям. Недавно их получили ещё 8 перевозчиков, маршруты которых считались нерентабельными. В этих сёлах мало жителей, пассажиров единицы, топливо дорожает, а билет нет. С субсидиями станет полегче, говорят перевозчики. Автобусы комфортные, быстрые, а главное — дешевле, чем на такси, отмечает Юлия Величко. Девушке предстоит пятичасовой путь домой в село Новоишимское.

Юлия Величко, жительница с.Новоишимского, район им. Г.Мусрепова:

— На автовокзале нам удобнее пользоваться «Газелями». Привыкли к тому же. Билет стоит 2,5 тысячи. Но, мы не часто ездим. На такси где-то 4 тысячи.

Привлекательна и стоимость международных направлений. Рейсы в Россию возобновили 26 апреля после двухлетнего простоя.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Омск. До пандемии здесь работало 9 направлений. Сейчас же только 2. Из Петропавловского автовокзала можно отправиться в Омск, билет стоит 3200 тенге и в Екатеринбург за 12500. Это транзитный маршрут из Караганды.

Пассажиропоток отличный. Автобусы в Омск и Екатеринбург заполнены на

90%.

Дарья Предеина, представитель автовокзала г.Петропавловска:

— На 5 мая для пересечения границы, чтобы поехать в Омск, Екатеринбург, нужно иметь при себе удостоверение личности. И если вы въезжаете обратно на территорию Казахстана, то гражданин заполняет анкету, которая требуется для санэпидстанции и ПЦР-тест сдаётся. Но у кого есть паспорт вакцинации, имеется ревакцинация, ПЦР-тест не требуется.

Петропавловский автовокзал готов запустить рейс в Тюмень. Но пост «Кызылжар» до сих пор закрыт. А проходить через другие пункты пропуска по направлению в Тюмень перевозчики не имеют права. Сложности сейчас и с междугородними перевозками. Раньше были популярны маршруты в Кокшетау и Щучинск. Пока возобновить их не удаётся.

Дарья Предеина, представитель автовокзала г.Петропавловска:

— Потому что за период пандемии таксисты, нелегальные перевозчики наработали себе пассажиров, и сейчас очень сложно восстановить междугородние маршруты. Пассажиропоток по этому направлению не увеличивается.

И такая проблема во всех городах страны. Бороться самостоятельно с нелегальными таксистами автовокзалы не в силах. Надеются на помощь государства.

Айгерим Мукашева