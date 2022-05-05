На 4,5 трлн тенге выдали кредиты для развития МСБ в Казахстане

Объем выданных кредитов для развития МСБ в Казахстане вырос почти на 1 трлн тенге. По данным Нацбанка, на 1 апреля 2022 года субъектам малого предпринимательства выдали кредитов на 4,5 трлн тенге.

Если рассматривать займы по секторам экономики, то чаще всего кредиты предоставлялись компаниям в сфере торговли, промышленности. В разрезе регионов наибольшее количество кредитов выдали представителям малого бизнеса в Алматы. Следом в строке — Нур-Султан и Шымкент. В разы меньше — всего на 18 млрд займы оформили в Туркестанской области.

Гюзель Закария