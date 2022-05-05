День открытых дверей провели в департаменте соцзащиты

Газиза Мурзахметова 43 года своей жизни посвятила медицине.Через 4 месяца выйдет на заслуженный отдых. Сейчас собирает необходимые документы.

Газиза Мурзахметова, жительница г.Петропавловска:

— Пришла узнать насчет пенсии. И принесла свою трудовую книжку. Специалисты все посмотрели, объяснили. В трудовой книжке там одна заминка была — печать плохо видно.

На волнующие население вопросы отвечают работники департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции, а также специалисты социального страхования и пенсионных фондов. Обращений достаточно. Многие интересовались вопросами касательно выплат при рождении ребёнка.

К слову, в апреле этого года в департаменте открыли общественную приёмную. Теперь здесь регулярно проводится приём граждан. Чтобы записаться, необходимо предварительно позвонить по номеру 39-72-10 или 39-55-42.

Гульбахыт Манабаева, заместитель руководителя департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по СКО:

— В основном обращаются граждане предпенсионного возраста. Проверка трудовой книжки, по начислению пенсионных выплат — основные вопросы у населения, и по установлению инвалидности.

Всего в ведомстве оказывают 14 видов госуслуг. Свыше 10 тысяч оказали за первый квартал этого года.

Диана Салихова