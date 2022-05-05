Аграрии СК готовятся к посевной кампании

Сельское хозяйство

0:39 5 Мая 2022

Подготовка к посевной идёт полным ходом. Аграрии завершили работы по закрытию влаги, почти закончили вывозить семена на воздушно-тепловой обогрев. Половину из тех, что посеют в этом сезоне, уже протравили.

По предварительным данным, посевная площадь составит 4,3 млн га. Большую часть традиционно займут зерновые и масличные культуры. Под кормовые, а также картофель и овощи отводится свыше 370 тыс га. Гречиху посеют на 10 тыс га. В рамках диверсификации посевные площади чечевицы увеличили до 50 тыс га, подсолнечника — до 103 тысяч. Техника для посевной готова на 100%. Проблем с обеспечением горючим не возникнет. Выделена 71 тысяча тонн удешевленного дизельного топлива.

Дарья Пышмынцева

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