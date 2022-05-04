Ветеранов органов внутренних дел чествовали в СКО

Память, признательность, уважение. Накануне юбилея казахстанской полиции в музее ведомства состоялось чествование ветеранов органов внутренних дел, которые в разные годы служили в рядах сотрудников североказахстанской милиции.

20 первичных организаций органов внутренних дел, более двух тысяч их представителей. 450 человек — ветераны Нацгвардии, остальные — полиции. Большая часть приглашенных — сержанты и старшины. Вместе с офицерами они на передовой во все времена. От их знаний, умений и добросовестного труда зависит оперативность и качество всех выполняемых задач. Сегодня каждого поблагодарили за безупречную службу, вручили юбилейные медали и благодарственные письма.

Нуржан Кудеров, председатель первичной организации совета ветеранов аппарата ДП СКО:

— Сегодня мы собрали младший начальствующий состав: сержанты, старшины и прапорщики. Их всего было 16 человек. Они служили в полиции в разные годы: с 70-ых годов по 90-ые. Среди приглашенных есть милиционеры ДВД, отдельного конвойного взвода, специализированной службы охраны, водители, помощники дежурных частей, музыканты.

Среди награждённых — Жаслан Есенбаев. В нелёгкой и ответственной профессии он с 1985 года. Служил в отдельном взводе конвойной службы. Спустя 24 года работы ветеран вышел на заслуженный отдых. На встречу в музей Жаслан Сагинтаевич пришел с 4-летним внуком.

Жаслан Есенбаев, ветеран органов внутренних дел:

— Я здесь в первый раз. Очень красиво, очень все занимательно. Никого не забыли. Очень приятно, что в канун 30-летия казахстанской полиции нас наградили. Я благодарен за такое внимание, спасибо.

Завершилась встреча экскурсией. Гостям напомнили об основных вехах истории региональной полиции и показали редкие кадры о памятных событиях из хроники ведомства.

Жанель Бисенбаева