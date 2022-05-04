Серебро на чемпионате Азии по вольной борьбе завоевал Нуркожа Кайпанов

Спорт

23:15 4 Мая 2022

Борец Нуркожа Кайпанов вернулся из Монголии с серебряной медалью. Там проходил чемпионат Азии по вольной борьбе. Своими впечатлениями от поездки и дальнейшими планами спортсмен поделился с нашей съёмочной группой.

Спортсмена ждут на перроне его близкие и друзья. Среди них и тренер Аян Бейсембаев. 10 лет назад он взял Нуркожу под свое крыло, обучил, закалил характер. И с тех пор радуется каждой победе преемника как своей собственной.

Аян Бейсембаев, заслуженный тренер РК:
— 10 лет уже прошло, как он ко мне пришел. Тогда он был в 7 классе. Сразу сказал: «Я буду чемпионом!». И вот до сих пор показывает хорошие результаты. И золото приносил, и серебро. Горжусь им.

Вернулся Нуркожа с чемпионата Азии по вольной борьбе. Выступал он в весовой категории до 74 килограммов. В финальной схватке встретился с иранским спортсменом Йонесом Алиакбаром и уступил ему со счетом 2:5. В копилку Казахстана принёс серебряную медаль.

Нуркожа Кайпанов, призер чемпионата Азии по вольной борьбе:
— Сейчас будем проводить работу над ошибками, оттачивать мастерство. Главное — не остановливаться на достигнутом и совершенствоваться.

По словам спортсмена, выступления на чемпионатах и каких-либо других соревнованиях в ближайшее время пока не планируются. Только работа над собой.

Диана Салихова

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