Медресе построят в Петропавловске. Возведут его на благотворительной основе. Строительство начнется после утверждения проекта. Об этом рассказали в областной центральной мечети «Қызылжар».

30 дней мусульмане старались больше времени уделять благим делам и обогатить свою веру и духовное богатство. Местом сплочения для тысячи верующих стала мечеть.

Хамзат Адильбеков, главный имам областной центральной мечети «Қызылжар»:

— На протяжении всего месяца по области в жамагат организовал массовые разговения. Представители различных диаспор накрывали дастарханы для постящихся граждан.

Не оставляла друг друга в беде и мусульманская община. Предприниматели района Шал акына подарили нуждающимся в помощи семьям ключи от нового жилья.

Хамзат Адильбеков, главный имам областной центральной мечети «Қызылжар» :

— Это второй дом, который мы приобрели для нуждающихся в этом году. Осуществили покупку в рамках проекта «Ел үлікі үшін» при поддержке предпринимателей и организации фонда «Закят».

Имамы мечети проделали серьезную работу в духовно-просветительском направлении. Религиоведы рассказывали проповеди на различные темы, призывали народ делать добро ближнему и способствовать укреплению единства в стране. Кроме того, в областном центре организовали соревнования по чтению Корана и для джамаАта предоставили возможность встретиться с отечественными исламскими учеными. В этом году планируют строительство медресе на благотворительной основе. Приступят к возведению после утверждения проекта.

Гюзель Закария