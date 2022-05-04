Лидеры общественного мнения СКО поддерживают референдум по поправкам в Конституцию РК

29 апреля глава государства принял участие в работе 31 сессии Ассамблеи народа Казахстана. На ней Касым-Жомарт Токаев анонсировал первое заседание новой диалоговой площадки — «Ұлттық құрылтай», а также рассказал о том, что в стране создадут учебный центр этномедиации. Больше всего обсуждений вызвало объявление главы государства о проведении референдума по поправкам в Конституцию. Лидеры общественного мнения северного региона считают это очень важным и нужным шагом.

Путь к укреплению нашей общенациональной идентичности в динамично меняющемся мире. Его наша страна пройдет, чтобы построить Новый и Справедливый Казахстан. Это слова Касым-Жомарта Токаева. С ними он обратился к жителям страны во время 31 сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

— Мы переходим к новой государственной модели, новому формату взаимодействия государства и общества. Этот качественный переход можно назвать Второй Республикой. Рабочей группой подготовлены поправки в 33 статьи Основного закона, а это треть всей Конституции. Законопроект о внесении указанных изменений передан в Конституционный Совет, который в скором времени вынесет свой вердикт.

Президент страны объявил о том, что каждый гражданин сможет принять непосредственное участие в решении судьбы страны и выразить свое мнение о поправках в Конституцию. Такое в истории Казахстана происходит впервые.

Зауре Картова, декан факультета истории, экономики и права Kozybayev University:

— Впервые за историю независимого Казахстана мы голосуем на всенародном референдуме за внесение поправок в Конституцию РК. В 1995 году мы голосовали за саму Конституцию, как за основной документ развития нашей республики. И на протяжении 30 лет те изменения, которые были внесены в Конституцию, они принимались не всенародно. И вот этот шаг, когда весь народ Казахстана может принять решение в изменение основных статей Конституции, он очень важен.

Единство народа — основа обновлённого Казахстана. На 31 сессии Ассамблеи президент анонсировал первое заседание новой диалоговой площадки — «Ұлттық құрылтай». Оно состоится через месяц. Также глава государства сказал, что в Казахстане нужно создать учебный центр этномедиации.

Дарья Пышмынцева