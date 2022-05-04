40,5 млн сиговых пород рыб выпустят в водоёмы СКО

Разное

23:16 4 Мая 2022

Более 35 миллионов сиговых пород рыб выпустили в Сергеевское водохранилище. Ещё около 5,5 миллионов сига, пеляди и рипуса отправят уже завтра в Петропавловское. Выращивали личинок в местном рыбопитомнике.

До финишной прямой этим личинкам осталось всего несколько часов. Инкубационный период длиною в шесть месяцев вместе с плановыми профилактическими обработками уже позади. Ждёт пока ещё здешних обитателей неизвестная для них естественная среда. Но, перед этим — контрольная процедура комиссии.

В измерительную посуду помещают еле виднеющихся личинок с водой, а уже оттуда разливают содержимое в специальные чашки. Таким образом, комиссия подсчитывает сиговых. В каждом доставленном до водоёма мешке должно быть равное количество личинок.

Марат Есимсеитов, заместитель руководителя Есильской межобластной бассейновой инспекции:
— Комиссия определяет качество и количество рыбопосадочного материала. Качество мы определяем через микроскоп. В каком жизнеспособном состоянии находится данная личинка.

Объём и качество соответствущие. Теперь можно приступать к формированию и отгрузке личинок. Помещают их в специальные мешки.


Анастасия Молоткова, заведующая инкубационным цехом Петропавловского рыбопитомника:
— Остатки личинок мы реализуем природопользователям. Они охотно покупают личинки, зарыбляются.

Отправят из рыбопитомника в Сергеевское и Петропавловское водохранилища более 40 млн сиговых. Выживут в естественной среде, конечно, не все, только 40 %. Всего в СК до 2030 года планируют вырастить 10 тысяч тонн товарной рыбы. В 2022-ом показатель достиг 700 тонн.

Жанель Бисенбаева

Читайте также

Ситуация на границе с Китаем: Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание
«Мир равных возможностей»: первичная парторганизация «Денсаулык» организовала соревнования по национальным видам спорта для детей с особыми потребностями
В СКО задолженность по алиментам составила 375 млн тенге
Решение по новым областям примут в течение полутора месяцев
Генеральный прокурор РК доложил Президенту о ходе расследования январских событий
На 6,5 млн тенге реализовано с/х продукции на ярмарке в Петропавловске
Ярмарка белорусской обуви снова в г. Петропавловске
Конкурс «Тіл шебері» провели в Петропавловске
Ветеранов органов внутренних дел чествовали в СКО
Ярмарка белорусской обуви пополнила свой ассортимент весенне-летней коллекцией
Летний ассортимент пользуется большим спросом на ярмарке белорусской обуви
Активисты партии «Amanat» провели приёмы граждан в 5 районах СКО