40,5 млн сиговых пород рыб выпустят в водоёмы СКО

Более 35 миллионов сиговых пород рыб выпустили в Сергеевское водохранилище. Ещё около 5,5 миллионов сига, пеляди и рипуса отправят уже завтра в Петропавловское. Выращивали личинок в местном рыбопитомнике.

До финишной прямой этим личинкам осталось всего несколько часов. Инкубационный период длиною в шесть месяцев вместе с плановыми профилактическими обработками уже позади. Ждёт пока ещё здешних обитателей неизвестная для них естественная среда. Но, перед этим — контрольная процедура комиссии.

В измерительную посуду помещают еле виднеющихся личинок с водой, а уже оттуда разливают содержимое в специальные чашки. Таким образом, комиссия подсчитывает сиговых. В каждом доставленном до водоёма мешке должно быть равное количество личинок.



Марат Есимсеитов, заместитель руководителя Есильской межобластной бассейновой инспекции:

— Комиссия определяет качество и количество рыбопосадочного материала. Качество мы определяем через микроскоп. В каком жизнеспособном состоянии находится данная личинка.

Объём и качество соответствущие. Теперь можно приступать к формированию и отгрузке личинок. Помещают их в специальные мешки.



Анастасия Молоткова, заведующая инкубационным цехом Петропавловского рыбопитомника:

— Остатки личинок мы реализуем природопользователям. Они охотно покупают личинки, зарыбляются.

Отправят из рыбопитомника в Сергеевское и Петропавловское водохранилища более 40 млн сиговых. Выживут в естественной среде, конечно, не все, только 40 %. Всего в СК до 2030 года планируют вырастить 10 тысяч тонн товарной рыбы. В 2022-ом показатель достиг 700 тонн.

Жанель Бисенбаева