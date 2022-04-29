Выставку под открытым небом организовали в резиденции Абылай хана

Оружие предков-кочевников 15-18 веков, образцы вооружения и снаряжения 20-21 веков. Резиденция Абылай хана и Академия Национальной гвардии предоставили экспонаты оружия из собственных фондов. Ими интересуются все, кто пришёл на выставку.

Бауржан Жунусов, руководитель научного отдела истории резиденции Абылай хана

— В нашей полуюрте экспонаты, которые связаны именно с оружием казахского ополчения. Традиционно на казахском языке они называются «Бес кару». 5 видов оружия у казахов было традиционно. Это сабля, которая у каждого воина должна быть, шопар , кулага, кольчуга. Мы должны передать, старшее поколение, все свои знания, все свои умения.

Пройти мимо и не подержать в руках уникальный экспонат просто невозможно. А ещё интереснее увидеть его изготовление своими глазами. Здесь Ергали Саткенов развернул настоящую мастерскую по изготовлению оружия. Увлекается этим с раннего детства. Сегодня передает свои знания и навыки молодежи.

Ергали Саткенов, ремесленник:

— Сегодня я пришел показать, как делались элементы оружия. Изготовление стрелы и доспеха. Стрелы делали вот из таких прутков и получали вот такую стрелу. Здесь два вида стрелы. Эта стрела с острым наконечником — убойная. А это травмирующая. Она не наносила ран, но сшибала с коня, чтобы можно было взять в плен. Дети и взрослые приходят, мужчины пытаются взять саблю, помотать. Говорят, какая тяжелая, разве такой можно воевать? Конечно, можно!

Анастасия Кузнецова, корреспондент:

— А в этой палатке создали настоящую военную атмосферу. Здесь каждый может попробовать себя в роли стрелка и собрать ручной пулемёт Калашникова.

Студенты, школьники, жители города. Все с интересом рассматривают оружие, не упускают возможности сфотографироваться и сделать сборку-разбор пулемета. Здесь же можно получить заряд позитива на качели алтыбакан. А после полакомиться солдатской кашей. Желающих ощутить непередаваемый вкус и окунуться в военную атмосферу нашлось немало.

Анастасия Кузнецова