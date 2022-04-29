Аким СКО провёл очередной приём граждан

Ирина Белоусова:

— Мы 10 лет стоим на очереди, но это бесполезно. Вы сами знаете, у нас же ничего не строится. Мы вот продали машину, 2 млн 300 на «Жилстрой» положила.

Ирина Белоусова на приёме граждан от лица дочери, которая одна воспитывает троих детей. Работает в Тайыншинском районе, но зарплата небольшая — 60 тысяч тенге в месяц. Плюс пособия. Мать-одиночка копит на квартиру в Петропавловске. На счету в «Отбасы банке» больше 2 млн тенге, участвовала в нескольких конкурсах, но у других очередников баллы были выше, им и достались квартиры.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— Там действительно бальная система. На неё никто повлиять не может. Там только по количеству сумм накоплений. У них бальная система среди всех очередников.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Какого-то пути решения я тоже не вижу. Может что-то найдётся в результате более внимательного консультирования.

Договорились, что проведут встречу с участием акима Петропавловска и представителем «Отбасы банка». Будут думать, как можно помочь североказахстанке.

Айгерим Мукашева