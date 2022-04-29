2 тысячи вакансий размещено на электронной бирже труда

Алия Шайкенова, главный специалист отдела управления координации занятости и социальных программ СКО:

— С момента внедрения электронной биржи труда каждый соискатель мог разместить свое резюме и просмотреть вакансию. На сегодня соискатель может откликнуться на вакансию. Автоматически его отклик попадет в личный кабинет работадателя на электронной бирже труда. И работадатель увидит предлагаемую кандидатуру.

Чтобы разместить свое резюме или просмотреть актуальные объявления на портале enbek.kz., необходимо зарегистрироваться. Для этого понадобится только ЭЦП.

Воспользоваться порталом enbek.kz. можно и через мобильное приложение. На портале размещено 2 тысячи предложений от восьмисот работодателей. В регионе ТОП востребованных вакансий наблюдается в сферах сельского хозяйства, строительства, здравоохранения и образования.

Алия Шайкенова, главный специалист отдела управления координации занятости и социальных программ СКО:

— На сегодня социально-трудовая сфера предоставляет такие госуслуги, как регистрация лиц, ищущих работу, с присвоением в последующем статуса безработного, подать заявку по потере работы. Можно принять участие в молодежной практике, субсидированной государством, общественных работах, по линии социальных рабочих мест, также есть программы «Контракт поколений», «Первое рабочее место» и «Серебряный возраст».

А также бесплатно проконсультироваться по вопросам переселения. Электронная биржа труда работает во всех регионах, поэтому можно узнать о вакансиях и в других городах.

Диана Салихова