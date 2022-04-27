Полицейские СКО ищут таксистов-нелегалов

Полицейские вместе с транспортными инспекторами продолжают проводить рейды по выявлению нелегальных таксистов. Проверяют у водителей, перевозящих пассажиров и грузы, разрешительные документы.

При их отсутствии они не несут никакой ответственности за жизнь и здоровье своих клиентов, сохранность груза. Полицейские призывают водителей, для которых частный извоз является средством заработка, трудоустраиваться официально. Это поможет защитить интересы как самих перевозчиков, так и их пассажиров. Всего с начала года на дорогах области выявили 8 таксистов-нелегалов.

Азамат Жамуков, старший инспектор по особо важным поручениям управления МПС ДП СКО:

— На территории нашей области проводятся рейдовые мероприятия, направленные на выявление фактов нелегальной перевозки пассажиров и багажа, в особенности водителями т/с, зарегистрированных в иностранных государствах. Такой факт был выявлен на территории областного центра, в отношении водителя был составлен протокол по ст. 463 КРКоАП и направлен в суд для принятия соответствующего решения.

Дарья Пышмынцева