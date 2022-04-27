Полицейские СКО борются с бытовым насилием и наркопреступностью

За последние годы в Северо-Казахстанской области снизился уровень преступности. Несмотря на это, стражи порядка не перестают проводить различные профилактические мероприятия. В том числе связанные с борьбой с бытовым насилием.

Полицейские должны обеспечить эффективное противодействие таких правонарушений. Об этом в своем новом послании говорил Президент страны. Касым-Жомарт Токаев добавил, что ответственность за преступления в отношении женщин и детей должна быть усилена. Сегодня в регионе на учёте состоит свыше тысячи человек, которые совершили правонарушения в отношении своих домочадцев. Еще одним приоритетом в работе стражей порядка, ранее озвученном Президентом, стала борьба c наркопреступностью. В Северо-Казахстанской области с начала года выявлено 68 наркоправонарушений, за совершение которых задержано 50 человек. Из незаконного оборота изъято свыше 18 кг различных запрещенных веществ. Только за первые месяцы этого года задержано 12 интернет-закладчиков, вышли также и на онлайн-магазины, реализующие синтетические наркотики. Работа в этом направлении продолжается.

Дарья Пышмынцева