Партии «Amanat» «Adal»объединились

26 апреля состоялся внеочередной съезд партии «Аmanat». От нашей области в нем приняли участие 22 делегата.

Подняли на заседании вопросы реализации различных программ и проектов. В ходе заседания глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что выходит из партии. Новым руководителем назначили Ерлана Кошанова. Кроме того, президент объявил об объединении партий «Amanat» и «Adal». Теперь они будут работать совместно. По словам депутата областного маслихата Ирины Эктовой, это положительно повлияет на работу обеих партий, а также даст много возможностей.

Ирина Эктова, депутат областного маслихата:

— Мы, конечно, ожидаем новых людей, активных,которые будут продвигать интересы нашей партии. Также мы знаем, что в партии «Adal» очень много известных личностей, деятелей Казахстана. И я уверена в том, что все вместе, мы уже теперь однопартийцы, сможем реализовать проекты, которые поставил перед нами наш президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев.

Биржан Худайбергенов, председатель СКОФ МК «Jas Otan»

партии «Аmanat»:

— К нашей партии присоединяется партия «Adal». Это тоже определенный скачок в нашей деятельности,так как, учитывая наш потенциал и потенциал партии «Adal», мы можем достичь многие высоты. Исполнить и выполнить все те обещания, которые давали нашему народу. Мы как уже самостоятельная партия можем развиваться самостоятельно. Будет конкурентоспособность развиваться.

Диана Салихова