Мероприятия для школьников проводят в областном историко-краеведческом музее в канун 1 мая

В канун Первомая школьников знакомят с традициями этого важного для всех казахстанцев весеннего праздника.
Вера Андреева, специалист областного историко-краеведческого музея:
— В зале у нас представлена выставка национальных костюмов и предметов быта из фондов музея. Сотрудники музея знакомят детей с культурой и обычаями разных национальностей, проживающих в Казахстане. Мероприятия проводятся в театрализованной форме.
Так, чтобы ребятам было интереснее. Праздник организовали для младшеклассников. Они узнали о традициях украинцев, китайцев, немцев и других народов, которые проживают в нашей стране.
Алиса Кулешова, учащаяся инновационной школы «Первая гимназия»:
— Про что вам сейчас рассказывали? Что интересного? Про народы, как они играют и какие у них национальные вещи. Моя любимая национальность — японцы, потому что они веселые.
Мероприятия ко Дню единства народа Казахстана в областном историко-краеведческом музее будут проходить всю эту неделю.
Дарья Пышмынцева