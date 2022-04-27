Мероприятия для школьников проводят в областном историко-краеведческом музее в канун 1 мая

Культура

23:27 27 Апреля 2022

В канун Первомая школьников знакомят с традициями этого важного для всех казахстанцев весеннего праздника.

Вера Андреева, специалист областного историко-краеведческого музея:

— В зале у нас представлена выставка национальных костюмов и предметов быта из фондов музея. Сотрудники музея знакомят детей с культурой и обычаями разных национальностей, проживающих в Казахстане. Мероприятия проводятся в театрализованной форме.

Так, чтобы ребятам было интереснее. Праздник организовали для младшеклассников. Они узнали о традициях украинцев, китайцев, немцев и других народов, которые проживают в нашей стране.

Алиса Кулешова, учащаяся инновационной школы «Первая гимназия»:

Про что вам сейчас рассказывали? Что интересного? Про народы, как они играют и какие у них национальные вещи.  Моя любимая национальность — японцы, потому что они веселые.

Мероприятия ко Дню единства народа Казахстана в областном историко-краеведческом музее будут проходить всю эту неделю.

Дарья Пышмынцева

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