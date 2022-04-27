«Доступный спорт»: бесплатные занятия с тренерами по 5 видам спорта организовали в Петропавловске

Каждый вторник и четверг к 19.00 часам вечера в центральном парке собираются около 20 скандиходов. Из атрибутов — специальные палки, спортивная одежда и, конечно, позитивный настрой. Вместе с тренером занятие начинают с разминки.

Галина Остапенко скандинавской ходьбой занимается почти 7 лет и всё это время хотела улучшить технику. Признаётся, что занятия с тренером и хорошей компанией — настоящее наслаждение для души и польза для организма.

Галина Остапенко, жительница г. Петропавловска:

— Даже просто ходить — это уже хорошо. А здесь, если с правильной техникой, постановкой рук, правильной постановкой корпуса, идет разгрузка коленных суставов. Мне это нравится, и колени стали меньше болеть. 02.33По вечерам очень нравится просто сходить, прогуляться с хорошей компанией, пройтись и для здоровья полезно!

Прийти на занятие может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться по номеру 8 707 618 43 43. Всё это на бесплатной основе, специальные палки выдают на месте. Занимаются скандинавской ходьбой во вторник и четверг. В 7 утра — в парке Победы и в 19.00 вечера — в центральном парке. Польза от такой физнагрузки высока.

Махаббат Аскарова, тренер:

— При ходьбе со скандинавскими палками развивается сердечно-сосудистая система, приходят мышцы в тонус , получаете заряд бодрости и энергии. Укрепляетя до 90% мышц. Это и плечевые суставы, и корпус нашего тела, верхние и нижние мышцы рук, при этом нагрузка именно на коленные суставы уменьшается на 30%. Это связано с тем, что, когда мы упираемся на палки и отталкиваемся, у нас меньше повреждается сама нога.

Организовали бесплатные тренировки для горожан в рамках республиканского проекта «Доступный спорт». Он ориентирован на спортивное обучение населения и популяризацию здорового образа жизни.

Руфия Мустафина, координатор проекта «Доступный спорт» по СКО:

— При поддержки министерства культуры и спорта в этом году вновь начали работу по проекту «Доступный спорт». В прошлом году он был организован впервые с октября. В этом году в 7 городах по 5 направлениям мы запустили этот проект. В Петропавловске это бег, скандинавская ходьба, настольный теннис, карате и фитнес.

Сейчас занятия организованы как в спортивных залах, так и в парках города. С июня тренировки полностью будут проходить на открытом воздухе. Акция продлится до сентября.

Анастасия Кузнецова