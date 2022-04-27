День открытых дверей провели в Академии Национальной гвардии РК

Знакомство с Академией ученики начали в актовом зале. Здесь им представили короткометражный ролик об истории учебного заведения. Но, самое интересное ожидало подростков на плацу. Выставили на нем военную технику.

После ознакомительных лекций на миг ребятам выпал шанс почувствовать себя танкистом или же рядовым солдатом.

Об этом думает и Артём Куприянов. 9-тиклассник уже сейчас выбирает свой дальнейший путь. С детства у юноши была тяга к военному делу.

Артём Куприянов, учащийся Беловской средней школы, Кызылжарский район:

— Я знаю, что нужно пройти военную подготовку, в том числе отжимание, подтягивание, бег. Я стараюсь ежедневно тренироваться, чтобы поступить сюда. У меня крестный отец военный и дедушки тоже служили. Они для меня пример.

Лучшие спортсмены Академии продемонстрировали свои умения. Показали, что в учебном заведении поддерживают и спортивные инициативы. Узнали старшеклассники и о рационе питания курсантов.

Жизнь и быт военнослужащих учащимся показали со всех сторон. Ребята притронулись к атрибутам военного ремесла.

Ерлик Икласов, старший офицер Академии Национальной гвардии РК:

— Основной целью данной акции является военно-патриотическое воспитание молодежи, привлечение к прохождению воинской службы в рядах Нац. гвардии, обучение в рядах Нац. гвардии».

Посетили Академию в День открытых дверей 125 ребят из 18 школ региона.

Гюзель Закария