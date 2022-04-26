В ТОО «Кызылжар су» рассказали о проделанной работе

В 2021 году в ТОО «Кызылжар су» отремонтировали почти 13 км сетей водопроводных и канализационных сетей. На эти цели направили 950 млн тенге. Все работы проводили методом горизонтально направленного бурения, рассказал Арман Саутов. Исполняющий обязанности генерального директора товарищества объяснил, что такой вид ремонта позволяет как можно меньше разрушать асфальтовое покрытие. А значит на его ремонт необходимо меньше средств.

Арман Саутов, и.о. генерального директора ТОО «Кызылжар су»:

— На сегодня мы все места, которые в прошлом году мы раскопали, все их заасфальтировали, положили около 3400 квадратных метров асфальта. У нас за прошлый год было 140 аварий. В этом году, естественно, поменьше. Сейчас износ сетей по водопроводу 58%, по канализации 67%.

Больше всего вопросов североказахстанцев к ТОО «Кызылжар су» связаны с накопителем для нечистот. В прошлом году здесь объединилось с местными учеными. Тогда же они начали запускать в биопруд микроводоросль хлореллу. С ее помощью органика в накопителе перегнивает быстрее, сероводорода становится меньше, а кислорода больше.

Арман Саутов, и.о. генерального директора ТОО «Кызылжар су»:

— На сегодня 30% работ уже завершены, т.е. уже введено более 9 тысяч литров данного компонента. Эта работа продолжается, она рассчитана на 3 года, поэтому сразу результата может и не быть.

Чтобы привести накопитель в порядок, ТОО «Кызылжар су» вложило 26 млн тенге. На предприятии предполагают, что благодаря проекту концентрация сероводорода, которым дышат североказахстанцы, уменьшится за 3 года.

Дарья Пышмынцева