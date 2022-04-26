Поправки в статьи Конституции РК обсудили юристы СКО

Новости МТРК

22:20 26 Апреля 2022

Из Конституции исключат полномочия и титул Елбасы. Вместе с тем сохранится его исторический статус, как основателя государства. Это, пожалуй, главное изменение в новой главе истории страны. Можно сказать, первые шаги к упразднению «суперпрезидентской» формы правления, о которой в своём послании говорил Касым-Жомарт Токаев. Пример уже недействующих нормативно- правовых актов привела Гульбахша Мусабаева.


Гульбахша Мусабаева, кандидат юридических наук, доцент кафедры «Правовые дисциплины» Kozybayev University:

Сейчас я процитирую статью 42 Конституции РК, где речь идёт о следующем. Одно и то же лицо не может быть избрано Президентом РК более двух раз подряд. В то же время законом от 23 мая 2007 года была внесена поправка, настоящее ограничение не распространяется на Первом Президенте РК. И соответственно, данная норма будет исключена.

Вместе с сокращением полномочий Президента значительно усиливается роль Парламента и маслихатов. Существенно расширяют и участие граждан в формировании новой модели страны. Кроме того, системно укрепят их правозащитную сферу.

Динара Кантарбаева, старший преподаватель «Правовые дисциплины» Kozybayev University:

Каждый гражданин может обратиться в Конституционный суд для защиты своих прав. На сегодня к уполномоченному по правам человека будут обращаться любые граждане для того, чтобы защитить свои права.

Изменится в главном документе государства и 6-ая статья. Это норма говорит о том, что собственником земли и природных ресурсов является народ. Норма будет иметь большое историческое значение, считают юристы. Всего поправки внесут в 33 статьи основного закона.

Жанель Бисенбаева

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