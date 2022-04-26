8 пьяных водителей за одну ночь задержали полицейские на дорогах СКО

Криминал

22:20 26 Апреля 2022

Между тем, полицейские проводят усиленную работу по предупреждению нетрезвых поездок.

Только за одну ночь с 24 на 25 апреля патрульные полицейские задержали на дорогах области 8 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, из них 3 — на территории Петропавловска. С начала года по вине пьяных водителей в области произошло 21 ДТП, 3 человека погибли и 2 получили ранения. С 25 апреля на территории области стартовала операция «Правопорядок», в рамках которой усилят работу по выявлению водителей, позволяющих себе садиться за руль после употребления алкоголя.

Анастасия Кузнецова

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