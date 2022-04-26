140 млрд тенге нужно для газификации СКО

В СК 640 населённых пунктов. В каждом дома отапливают дровами и углём. Ежегодно североказахстанцы сжигают 619 тысяч тонн чёрного топлива.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Чтобы обогреть дровами и углём один частный дом, североказахстанская семья тратит 25 тысяч тенге в месяц. Зима у нас длинная. За весь отопительный сезон вырисовывается в среднем 190 тысяч тенге. А вот карагандинцы, у которых есть газ, тратят 14 тысяч тенге месяц, жители столицы ещё меньше — 13 тысяч.

В регионе ежегодный отток населения. Из-за отсутствия голубого топлива неохотно идут в область и инвесторы. СК необходим газ. Как его протянуть в регион? Этот вопрос рассматривают уже 20 лет. В том числе и вариант через Россию. Из последнего: министерство энергетики, «КазТрансГаз» и «Газпром» в 2019 году провели несколько собраний. Но безрезультатно. Ведь «Газпром» заинтересован в газификации не только нашего региона, но и Акмолинской, Павлодарской областей и столицы. Аким СКО в своём выступлении в Сенате выступает за казахстанский газопровод.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Наиболее приемлемым вариантом считаем подключение области от газопровода «Сарыарка». Все необходимые параметры для обеспечения области природным газом заложены в проекте магистрального газопровода. Ориентировочная стоимость строительства отводов, подводящих и разводящих сетей газификации СКО к 139 населенным пунктам составит 140 млрд тенге с охватом населения 457 тыс человек.

Ориентировочно СК требуется 2 млрд кубометров газа в год. Акимат области совместно с АО «Интергаз Центральная Азия» приступили к расчетам. Определяют, сколько домов и многоэтажек нужно подключить, разбивают по годам приоритетности населённые пункты и, конечно, промышленные объекты. Энергозатратные производства нуждаются в подведении газопровода. К тому же современное технологическое оборудование адаптировано только под газ. Решит голубое топливо и проблему петропавловцев.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Как вы знаете, в текущем году произошла авария на ТЭЦ. На сегодня собственниками проводятся ремонтные работы по подготовке к следующему отопительному сезону. Вместе с тем с учетом возможности ТЭЦ к 2026 году ощутим дефицит тепла в городе. Газификация региона позволит обеспечить крупные предприятия и объекты бесперебойным теплоснабжением, тем самым снизить нагрузку на ТЭЦ.

К тому же, при переводе частных домов и центральных котельных на газ снизятся выбросы загрязняющих веществ. А ещё, отмечает аким области, улучшатся бытовые условия: в домах будет постоянная температура и горячая вода, никаких печей и угля. Это, в свою очередь, решит вопросы по переселению и оттоку населения.

Айгерим Мукашева