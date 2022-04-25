«Связывают решение проблем с новым акимом»: жители о выборах сельского акима

Сельский аким должен жить в округе, где он избирается. Только так можно действительно понять проблемы сельчан, уверена Тереса Кулешова. В Октярьском пенсионерка живёт 45 лет. Говорит, главу сельского округа выбирает впервые. Чувствует волнение и ответственность.

Тереса Кулешова, общественник, район М. Жумабаева:

— Раньше было, что нам привезут 3 кандидатов, представят и в районе выбирали. И уже потом из района к нам приезжал аким, хотим мы, не хотим. Когда мы услышали, что мы сами будем участвовать в выборах, мы, конечно, приняли это очень хорошо. Потому что мы изучили все кандидатуры, где они работали, где жили, какая семья.

Так серьёзно к выборам подошло большинство опрошенных нами сельчан. Изучали биографии, ходили на встречи с кандидатами. Многие заявили, что будут поддерживать сельского акима, потому что сами его выбрали.

Новому акиму сельского округа Аккайын предстоит руководить 6 сёлами. Проблем там немало. Жители Суворовки жалуются на плохие дороги в селе, подъезд тоже в плачевном состоянии.

Зоя Фролова, жительница с.Суворовки, район М.Жумабаева:

— Вот самое главное, что дорога плохая. Ямы, конечно, мы в Суворовке живём, зимой там не чистят. Вода есть, мы без воды не живём, озеро рядом. Там 12 домов осталось.

Из-за плохой инфраструктуры и безработицы жители уехали из Суворовки. Школа там закрылась, рассказывают сельчане, которых привезли на голосование. В Суворовке всего 25 избирателей. Ещё 20 приехали из Зарослого, это село тоже требует внимания. Там на нового акима возлагают большие надежды.

Ольга Ганина, председатель избирательной комиссии участка №232, район М. Жумабаева:

— Это за 30 лет впервые. И казалось бы, маленькие выборы. Это не выборы президента, а волнения больше. Люди к этому подходят более ответственно. Потому что сами выбирают акима. Связывают свои надежды с тем, кого выберут. У сёл много проблем. Поэтому они связывают решение своих проблем с тем, кто придёт.

280 голосующих в этом пункте — жители Октябрьского. До перестройки село процветало, жителей было вдвое больше. Радует сельчан, что начали подводить воду в дома. Скоро они забудут про вёдра и фляги. Живительная влага горячая и холодная будет в доме. Но и помимо водоснабжения работы здесь хватает.

Роман Губский, житель с.Октябрьского, район М.Жумабаева:

— Я хочу, чтобы новый аким сделал дороги, библиотеку и построил спортивную площадку. Сейчас в селе есть спортивная площадка, но на ней нельзя полностью развивать свои навыки, заниматься более качественно. Хотелось бы получить новую площадку с новыми тренажёрами.

Для Романа Губского это первые выборы в жизни. 19-летний парень учится в Омске на агронома, сейчас на каникулах. После учёбы хочет вернуться и развивать родное село. Верит, что его кандидат решит проблемы Октябрьского. Главная сейчас — дороги. Продавленный большегрузами асфальт для легковушек превратился в полосу препятствий. Решение старой проблемы ждут от нового акима, которого впервые выбрали сами.

Айгерим Мукашева