ДТП с летальным исходом произошло в СКО: состояние других пострадавших

Состояние пяти пострадавших в субботней аварии стабильное. Об этом рассказали в пресс-службе управления здравоохранения.

Двое пасажиров получили помощь в травмотологическом пункте многопрофильной городской больницы. Сейчас они находятся на амбулаторном лечении вместе с другими пострадавшими. Напомним, 23 апреля около 14:00 на 557 км дороги «Челябинск — Новосибирск» «Газель» вылетела с трассы. В результате полученных травм, несовместимых с жизнью, на месте погибла 16-летняя студентка колледжа. Причины ДТП выясняются, сообщили в департаменте полиции. Начато досудебное расследование по ст.345 ч. 3 УК РК. Назначены необходимые экспертизы.

Айгерим Мукашева