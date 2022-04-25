АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» оштрафовали на 612 тысяч тенге

В территориальном департаменте Комитета атомного и энергетического надзора и контроля по СКО подвели итоги работы за первый квартал текущего года.

По результатам дистанционного профилактического контроля выдана 91 рекомендация, почти 60 % из них уже исполнили. За три месяца также поступило 10 обращений. Все они рассмотрены в срок. Повторных жалоб не поступало. На предприятиях региона ведется постоянный мониторинг и выявление дефектов в очагах светового и теплораспределительного производства. Так, в 1 квартале текущего года специалисты ведомства провели 4 внеплановые проверки. В итоге выдано 1 предписание.

Жамиля Абдыкасымова, главный специалист территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля МЭ РК по СКО:

— Предписание выдано АО «СЕВКАЗЭНЕРГО». В частности, по статье 301 Кодекса об административных правонарушениях данное энергопроизводящее предприятие своевременно не уведомило сотрудников департамента о возникшем техническом нарушении. Поэтому по данной статье возбуждено административное дело и наложен штраф — 612 тысяч тенге. Сегодня средства полностью взысканы в государственную казну».

Диана Салихова