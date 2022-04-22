Ярмарка белорусской обуви пополнилась летней коллекцией

Среди североказахстанцев спрос на белорусскую и российскую обувь высокий. Сапаргали Муханов на ярмарку приехал из села Астраханки Аккайынского района, чтобы порадовать супругу новой парой туфель.

Сапаргали Муханов, житель с. Астраханки, Аккайынский район:

— О ярмарке мы услышали по объявлению по телевизору. Приехали, жена померила. Выбрали ей туфли.

Привлекает ассортимент не только низкой ценой, но и высоким качеством. Модель по душе здесь найдет каждый покупатель. По словам менеджеров, скупают летнюю обувь. Сегодня — очередное её поступление. Более 400 пар.

Елизавета Поливцева, менеджер по продажам:

— Вся обувь из натуральной кожи и овечьего меха. Как правило, все болезни от ног, поэтому нужно покупать качественную обувь. Она для проблемных ног, для тех, у кого высокий подъем, широкое голенище и выступающая косточка. Также обувь имеет ортопедическую основу и противоскользящую подошву. Не упустите возможность приобрести качественную обувь по доступной цене.

Ярмарка белорусской обуви в Петропавловске продлится до 1-го мая. Приобрести товар можно по адресу улица Шокана Уалиханова, 15А.

Анна Потеряева