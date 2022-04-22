Встречу с североказахстанскими поэтами организовали в НИШ

Член Союза писателей Казахстана Аманжол Загыпар, поэт, мастер айтыса Жаркын Жупархан, журналист и поэтесса Нургуль Окашева, призер областных и национальных поэтических конкурсов Самрат Кускенов. Мастера слова пришли на встречу со студентами Назарбаев Интеллектуальной школы, чтобы поделиться опытом, обменяться мнениями с молодежью и ответить на их вопросы.

Жаркын Жупархан, поэт, мастер айтыса, руководитель областной школы молодых поэтов им.Е.Аскарова:

— Ученики, которые сегодня пришли на встречу, они близки к литературе, их интересует искусство слова. В нашей области очень много писателей, и их встречи с молодым поколением очень важны. Я часто приезжаю в эту школу. Возможно здесь и сейчас среди этих ребят уже есть будущие звезды писательского мастерства.

Одна из тех, кто с увлечением слушает поэтов, — Махаббат Токтар. Девушка пишет стихи и рассказы, является победительницей международных и республиканских конкурсов. Признается, сегодняшняя встреча с поэтами для неё — честь и вдохновение.

Махаббат Токтар, студентка НИШ г.Петропавловска:

— Лично я очень заинтересована писательской деятельностью, с раннего детства я тоже занималась этим и мне очень интересно послушать, узнать что-то новое, вдохновиться. 03.25Мои темы основаны на природе, любви к Родине.04.41В нашей школе было много мероприятий, посвященных акынам Габиту Мусрепову, Магжану Жумабаеву, и я принимала участие, получала сертификаты.

Ток-шоу «Ақынын ұлықтаған ел бақытты», посвященное североказахстанским поэтам, провели в рамках проекта «Замандастар жырлары», направленного на воспитание подрастающего поколения.

Анастасия Кузнецова