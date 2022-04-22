Развитие отечественного производства

3 тысячи единиц в месяц — столько одежды для школьников страны создают швеи Петропавловской фабрики. Среди них Дарига Валеева. В этом году исполнилось 40 лет с тех пор, когда она впервые взяла в свои руки иглу и нить. Работала на фабрике по пошиву военной одежды, а после закрытия предпрятия перешла сюда, чтобы создавать наряды для школьников. Каждый день она отшивает форму, рассчитанную примерно на 30 учеников.

Дарига Валеева, швея:

— 5 лет назад была закрыта фабрика по пошиву военной одежды. Наш коллектив пригласили сюда сшить форму для школьников. Здесь работаем с новыми швейными машинами. Спрос на товар очень высок, потому что продукт качественный.

Экологичная, износостойкая, соответствующая республиканскому стандарту. Не менее 70% натуральных тканей для изделий, соприкасающихся с кожей и не менее 35% — для верхней одежды. Партнеры занимаются реализацией продукции по всему Казахстану и отмечают, что качество одежды от Петропавловской швейной фабрики ничем не уступает производителям других стран. А где-то даже лучше.

Алия Башеева, директор фабрики:

— Наши партнеры в Астане занимались пошивом школьной формы уже порядка 15 лет. Закупали достаточно хорошую школьную форму, привозили из Турции, и в какой-то момент решили, почему бы нам не начать отшивать форму у себя.

И идея даёт свои плоды уже как 5 лет. Начиная с 4 сотрудников, предприятие расширило свой штат до 20 человек. В юбилей компании всем сотрудникам вручили награды.

Анастасия Кузнецова