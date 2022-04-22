27 макетов животных установили на дорогах СКО

Новости МТРК

15:12 22 Апреля 2022

Профилактика ДТП с участием животных — одна из важных линий работы полицейских. Беседуют с водителями, просят автомобилистов быть бдительными, не забывать об опасности внезапного появления животных.

Участковые инспекторы на сходах разъясняют населению недопустимость вольного выпаса. При обнаружении бесхозного скота полицейские перегоняют его в спецзагоны. В них животные содержатся до установления владельцев, которых ждёт административная ответственность.

Азамат Жамуков, старший инспектор по особо важным поручениям УМПС ДП СКО:

— С 14 августа 2020 года действуют правила выпаса с/х животных. Так, с начала текущего года к административной ответственности привлечено 320 владельцев с/х животных по ст. 408 КРКоАП. МИО созданы 230 загонов для безнадзорных с/х животных. С начала текущего года в загоны помещено 1119 животных.

Для привлечения внимания водителей на дорогах используются 18 макетов патрульных автомобилей и 27 макетов животных. Полицейские размещают их на наиболее опасных участках трасс. Стражи порядка убедительно просят владельцев скота не оставлять животных без присмотра. Бродячий скот — не только соблазн для скотокрадов, но и угроза жизни и здоровью участников дорожного движения.

Анна Потеряева

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