В Казахстане ужесточили наказание за семейно-бытовое насилие

Безработный, злоупотребляющий горячительными напитками мужчина до 45 лет — таков портрет бытового насильника. Страдают от рук домашнего тирана в основном женщины. В этом году меры наказания за абьюз ужесточили. Расширили полномочия участковых, ввели ряд норм.

Алексей Милюк, заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК:

— К ним относятся защитные предписания, по которым потенциальным правонарушителям запрещается на срок до 1 месяца контактировать с жертвами. За нарушение запретов правонарушителю грозит до 5 суток административного ареста. В судебном порядке могут быть назначены особые требования к поведению с расширенным перечнем запретов и ограничений.

Если быть точнее, то это запрет на хранение оружия, распитие алкоголя дома и не только, а также выселение. Последнее возможно только при наличии у дебошира другого жилья. Обычно, его нет. Ежегодно полицейские выносят 80 тыс предписаний, а суд — 10 тысяч, на учете за их нарушения стоят 6000 граждан. Внесены поправки и в закон о бытовом насилии.



Алексей Милюк, заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК:

— Статья 110 УК РК «Истязание» переведена из дел частного обвинения в частно — публичное. Тем самым обязанность по сбору доказательств вины дебошира возложена на полицию, а не на потерпевших, как это было ранее. За совершение этого же преступления в отношении беременных или беспомощных женщин нижний порог срока увеличен от 3 до 4 лет. Срок ареста увеличен с 3 до 5 суток.

Также исключили штрафы. Эта мера неэффективна, говорят полицейские. Для своевременного выявления фактов насилия в семье в подразделениях страны создали специальные должности — инспекторы по защите женщин от насилия. Насчитывается их около 250, в основном это представительницы слабого пола, ведь доверие женщины к женщине намного больше. А значит — вероятность раскрытия преступления выше.

Гюзель Закария