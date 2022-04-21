Сёла Будённое и Бирлик процветают благодаря аграриям

Село Будённое почти в трёхстах километрах от областного центра. Здесь проживают 500 человек, около 200 получали паи от группы компаний «Алиби». Когда она обанкротилась, сельчане переживали, что будет с их долей. Но три года назад аграрий Мустафа Гулиев взял старые долги и создал ТОО «Будённое-СК». Говорит, тогда село и земли были не в лучшем состоянии.

Мустафа Гулиев, генеральный директор ТОО «Будённое-СК», район им. Г.Мусрепова:

— Мы сразу же земли перевели на трёхполку, 30% земли паруем. Больше тысячи тонн удобрений вносим. Восстанавливаем земли и занимаемся посёлком. Плюс у нас здесь будет строиться молочный комплекс на 1200 дойного. Работы начаты. Молочный комплекс будет обеспечивать 30-35 человек рабочими местами.

В планах строить новые дома в селе и ремонтировать старые для работников ТОО. С приходом нового агрария село стало процветать, говорит Алефтина Гроза. Мама пятерых детей переехала в Будённое из Кокшетау и не планирует уезжать из села. Говорит, здесь условия не хуже городских.

Алефтина Гроза, жительница с.Будённого, район им. Г.Мусрепова:

— Построили новую школу, это очень радует. Провели водопровод. Делают ремонт дорог, провели уличное освещение. Для детей у нас ТОО выделяет транспорт, идет нам навстречу. Недавно мы ездили на фестиваль танцев в область.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— В общем, талантливых детей и молодёжи в селе Будённом много. Только заниматься творчеством было негде. Сельчане просили восстановить старый дом культуры. Его использовали только летом, потому что не было отопления. И как видите, состояние здания плачевное, требует капитального ремонта.

ТОО потратило 5 млн тенге на ПСД. Местные власти пообещали помочь с ремонтом, который обойдётся в 140 млн. А вопрос с отоплением уже решили. Аграрий построил котельную и за счёт товарищества отапливает школу, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры и новый комплекс. ТОО «Будённое-СК» открыло здесь магазин, пекарню, гостиницу и столовую для работников. Кормят с 50% скидкой.

Мустафа Гулиев, генеральный директор ТОО «Будённое-СК», район им. Г.Мусрепова:

— У нас на данный момент работников 136 человек. Среднемесячная зарплата по 2021 году 140 тысяч.

Схожий путь развития прошло и село Бирлик. Здесь почти 280 пайщиков бывшей группы компаний «Алиби». Паи им сейчас выплачивает ТОО «ES Global-Агро». Они в 2019-ом взял старые долги обанкротившегося предприятия.

Матвей Скорняков, исполнительный директор ТОО «ES Global-Агро»:

— Земельный пай в октябре мы всегда выдаём. Расчет у нас стандартный — 7%. Если взять 2021 год, мы урожай получили в пределах 9ц, земельного пая мы людям раздали 600 тонн. Это хороший добротный ячмень.

Для сельчан бесплатно выдают зерноотходы. Работники ТОО, это около 150 человек, получают вдобавок сено и солому. Следят на предприятии и за порядком в селе. Помогают с благоустройством и уборкой улиц. «Сильное ТОО — красивое село» — это девиз агроформирования.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— В селе Бирлик 320 домов, здесь проживают 950 человек. Первое, на что обращаешь внимание, когда заезжаешь в село, все на велосипедах. Здесь это основной вид транспорта. И кататься — одно удовольствие. За последние три года в селе отремонтировали почти все дороги.

Регион поддерживает такие перспективные сёла с сильным ТОО. В прошлом году предприятие только для школы вложило больше 4 млн тенге.

Тамара Шульга, учитель Бирликской СШ, район им. Г.Мусрепова:

— Работники ТОО помогли с ремонтом отопительной системы. Они приобрели мебель для нашего кухонного блока, для фойе школы. Заменили перила, лестничный марш в школе. Также благодаря ТОО у нас работают повара ТОО. Поэтому за счёт ТОО идёт удешевлённое питание. У нас комплексный обед не превышает 200 тенге.

В этом году займутся библиотекой. Также ТОО спонсирует школьную футбольную команду, поощряет отличников и ударников. Бесплатно отапливает социальные объекты и 25 домов. Жители говорят, новое товарищество оправдало их надежды, отток населения из села прекратился.

Айгерим Мукашева