Представители ЕС в РК встретились с жителями Кызылжарского района

Кызылжарский район состоит из 19 округов, в которых 69 сёл. Жанат Садвокасов рассказал, что в Бесколь ежегодно переезжают около тысячи человек. Людям нравится жить и работать в пригородном селе. Кроме того, поддержка населённых пунктов со стороны государства с каждым годом становится все больше, отметил аким Кызылжарского района.

Жанат Садвокасов, аким Кызылжарского района:

— 5 лет назад, грубо говоря, на сельские округа мало выделялось, но сейчас огромная поддержка идет села. Это программы «Ауыл-ел бесігі», «Дорожная карта занятости», «Дорожная карта бизнеса». Очень большие идут средства. Если раньше, допустим, на округ от 100 до 500 тысяч выделялось всего лишь, сейчас меньше 15 млн на округ нет. На каждый округ, вне зависимости от численности.

Для участия в проекте «Развитие аула- развитие страны» выбрали Кызылжарский, Айыртауский и Мамлютский районы. В нашей области его реализуют благодаря финансированию Европейского союза. Основная задача программы — развитие местного самоуправления в сёлах.

Йоханнес Стенбек Мадсен, глава по сотрудничеству представительства ЕС в РК:

— Я думаю, многие из вас знают, что в Европейский союз входят 27 государств, географически находящихся в Европе. Всего в этих странах проживают 450 млн человек. Европейский союз формировался достаточно долго, мы по сей день учимся укреплять наши институты, чтобы сделать союз более крепким, с более усовершенствованной системой управления. Общая философия ЕС в том, что, когда мы объединяем наши ресурсы, мы можем сделать гораздо больше.

Глава по сотрудничеству представительства Европейского союза в республике подчеркнул, что Казахстан — давний партнёр этой организации. Кстати, ЕС уже поддерживал проекты по развитию сёл в Мангыстауской и Восточно-Казахстанской областях.

Снежана Попова, координатор проектов отдела сотрудничества представительства ЕС в РК:

— Также в рамках тех проектов проводились открытые конкурсы для предпринимателей. Обучали их основам ведения бизнеса, помогали им писать бизнес -планы, сопровождали их заявки в различные государственные программы, в частности в фонд «Даму». Проводили открытый конкурс с участием широкой общественности. В особенности в Мангыстауской области Гражданский альянс хорошую работу провел, когда на сходах они обсуждали, какие из предложенных бизнес — идей действительно социально значимые.

Жители Кызылжарского района на встрече с представителями Европейского союза бизнес-идеи тоже озвучивали.

Жумагали Кожахметов, председатель Совета ветеранов Кызылжарского района:

— У нас надо развить малый и средний бизнес, развить по-настоящему, как положено, чтобы от него отдача была. А малый и средний бизнес у нас отчего начинается, если сегодня тысячи тонн шерсти, тысячи штук шкур мы не можем никуда сдать, почему, потому что их не принимают. Если это поддержать, открыть такой малый бизнес, то кто-то будет заниматься этим вопросом.

Заниматься и получать поддержку в рамках государственных программ или с помощью средств, заложенных в проекте «Развитие аула- развитие страны». За последние 4 года в Кызылжарском районе 440 предпринимателей получили безвозмездные гранты, 327 человек взяли микрокредиты для развития собственного дела.

Дарья Пышмынцева