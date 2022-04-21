«Есиль СК» привёз серебро с республиканского чемпионата по волейболу

12 волейболистов и тренерский состав прибыли из Тараза. Там 18 апреля состоялись матчи финальных серий плей-офф чемпионата Казахстана по волейболу. Наши спортсмены привезли серебро.

Юные спортсмены, руководство клуба и заслуженные тренеры встречают призёров. Для них этот сезон начался непросто. Были травмы, занимали последнюю строчку в чемпионате. Но, ребята проявили характер, говорит директор «Есиль СК», и оказались в четверке сильнейших.

Адиль Макенов, директор ВК «Есиль СК»:

— В полуфинале встретились с командой хозяев — командой «Тараз» . На протяжении всего сезона Тараз был лидером всего чемпионата, но наши ребята сумели переломить ход событий. В финале мы встретились с командой г. Атырау. Там чуть-чуть не дожали и получилось так, что мы стали серебряными призёрами.

Бились за место в плей-офф волейболисты с ноября. Четвертый тур 30-го чемпионата Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги проходил в Таразе с 19 по 29 марта. Командный дух и подготовка помогли в победе «Есиль СК» над лидерской командой из Тараза. После вернулись домой готовиться к игре за 1 первое место. Но, видимо, отдали слишком много сил на предыдущей встрече и уступили «Атырау», говорит главный тренер. Тем не менее, результатами довольны все.

Алексей Теренин, главный тренер ВК «Есиль СК»:

— В первую очередь я хотел поблагодарить руководство области, руководителей волейбольного клуба Есиль-СК, болельщиков наших, близких, родных. Мы с ребятами это сделали! Результатом я полностью доволен! В том году были 3, в этом году 2, значит мы идем вперед!

Это серебро — заслуга команды, говорит капитан «Есиль СК», лучших игроков не выделяет. А всё потому, что здесь важна работа каждого.

Сергей Костив, капитан ВК «Есиль СК»:

— Отдельно игрока невозможно оценить, это командная игра.0.17 В этом году просто у нас была команда, и мы поэтому добились таких результатов.0.55Теперь на золото на следующий сезон!

Сезон 2021-2022 окончен. В мае волейболисты отправятся на турнир памяти полковника КНБ Жакана Медеубаева в город Темиртау.

Анастасия Кузнецова