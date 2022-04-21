Бесплатное питание школьников Мамлютского района: что входит в меню?

Конец третьего урока младшеклассники ждут с нетерпением. Ровно в 10:55 дружным строем они направляются в столовую. Аромат свежих булочек и вкусной еды манит их задолго до обеденного перерыва. По запаху некоторые из ребят даже определяют, что на этот раз любимые повара подают на стол.

Сегодня четверг, а это значит, главное блюдо меню — рассольник. Подают его со свежим хлебом и сладким чаем. Рацион столовой каждый день разнообразный. Не отходят повара лишь от требований. Всё должно быть вкусно и, конечно же, полезно. Такое полноценное горячее питание для ребят начальных классов бесплатное. Деньги на это выделили местные аграрии.



Елена Хоменко, директор Беловской средней школы, Мамлютский район:

— Это делается, чтобы, в первую очередь, поддержать и укрепить здоровье детей. Ну, и для того, чтобы как-то финансово помочь родителям. У нас удешевлённое питание за счёт того, что мы на своей территории выращиваем картофель. Муку и некоторые продукты выделяют сельхозформирования.

Питаются по льготным ценам здесь с 5 по 11-классы, это около 40 человек. Остальные 80 учащихся подкрепляются в обед бесплатно. Задействовали в спонсорской помощи три товарищества. Среди них и ТОО «Кулик НП». Направило 210 тысяч тенге. И это далеко не всё, что сделало товарищество для школы.



Александр Ефремов, заместитель директора ТОО «Кулик НП», Мамлютский район:

— Зимой чистим снег, подвозим техническую воду. По ремонту мы тоже помогаем. В том году штакетник приобрели, краски. Помогли школе в этом плане. Ну, я думаю, дальше будем помогать.

Всего в Мамлютском районе 23 школы. Бесплатное горячее питание доступно в 19-ти из них.

Жанель Бисенбаева