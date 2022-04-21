59 североказахстанцев арестовали за дебоширство

В Мамлютке стражи порядка посетили сразу 2 семьи. В одной из них воспитывается пятеро детей, в другой — двое. С этих адресов на пульт полицейских часто поступают вызовы по семейным дебошам. Устраивают их нетрезвые мужья. О правах и обязанностях супружества им напомнили стражи порядка. Оставили памятки с номерами подразделения по защите и «Центра поддержки женщин». Посетили участковые накануне и семьи в райцентре Бесколь и в городе Петропавловске.

Неустроенность быта, безработица и пьянство. В результате — домашний скандал с применением силы. С начала года по области в отношении дебоширов вынесли 847 защитных предписаний, за нарушения которых к ответственности привлекли 59 лиц. Административным судом установлено 229 особых требований к поведению правонарушителя. И это только раскрытые факты. Зачастую супруги скрывают правонарушения.

Асия Абжанова, старший инспектор группы по защите женщин от насилия УМПС:

— Зарегистрировано свыше 560 адм.правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. Практически половина из них прекращены за примирением сторон. Просим жертв бытового насилия не замалчивать о существующей проблеме и обращаться в правоохранительные органы за помощью.

Если вы или ваши близкие стали жертвами бытового насилия, необходимо обращаться на оперативный канал «102», либо напрямую в группу по защите женщин от насилия по телефонам, указанным на экране.

Гюзель Закария