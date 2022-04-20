В ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» приостановили выдачу технических условий

Новости МТРК

23:08 20 Апреля 2022

ТЭЦ-2 не справится с отведённой для неё нагрузкой. К регулярному отоплению подключатся лишь те объекты, которые уже имеют на руках документ. Тепло в дом они должны провести до начала отопительного сезона — сентября текущего года. Изменения на действующих потребителях никак не отразятся. Сегодня к тепловой сети присоединены 76 тысяч абонентов.

Виталий Холоша, заместитель генерального директора ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»:

— Это мера временная. Продлится ориентировочно год, и всё восстановится. ТОО «ПТС» оповестит на сайте, посредством СМИ, оповестит об открытии участков тепловой сети, где возможно подключение к системе центрального теплоснабжения города.

Гюзель Закария

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