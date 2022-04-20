В СКО при поддержке ЕС реализуют проект для сельчан

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23:09 20 Апреля 2022

Гани Ныгыметов, заместитель акима СКО:

— Я со своей стороны хочу заверить, что акимы районов, акиматы районов, акимат области окажут всестороннюю поддержку в реализации данного проекта. Мы прекрасно понимаем и заинтересованы в развитии местной системы самоуправления.

Т.е. в том, чтобы сельчане могли активнее участвовать в принятии решений по тем или иным вопросам местного значения, вместе с властями разбираться с наболевшими вопросами. Для этого в регионе начнет действовать проект «Развитие аула- развитие страны». Реализовать его смогут с помощью грантового финансирования Европейского союза.

Йоханнес Стенбек Мадсен, глава по сотрудничеству представительства ЕС в РК:

— Я убежден в том, что развитие местного самоуправления просто необходимо. Поскольку я сам вырос в маленьком городке в Дании. У нас всего проживало 7 тысяч населения. Начальную школу и университет я закончил благодаря муниципальной поддержке. Европейский союз очень заинтересован в сотрудничестве с Казахстаном, в частности в развитии местного самоуправления.

В ближайшие несколько лет положительные изменения почувствуют жители 26 сел из Айыртауского, Кызылжарского и Мамлютского районов.

Жанат Нургалиев, руководитель некоммерческой организации «Integrity Astana», г Нур-Султан:

— Кызылжарский район — приграничный район с областным центром, все возможности для развития есть. Айыртауский — наша туристическая визитка. В Мамлютском районе также имеется потенциал. У нас создана рабочая группа с участием представителей районных отделов со всех трех районов. Мы предлагаем усовершенствовать механизмы взаимодействия. Второе направление — обучение сельских предпринимателей.

С помощью проекта «Развитие аула- развитие страны»90 сельских бизнесменов получат финансовую поддержку для развития своего дела. Кроме того, в рамках нового проекта более 100 инициативных сельчан пройдут обучение основам местного самоуправления на специальных тренингах. Инициаторы проекта подписали трехстороннее соглашение. Теперь оно связывает представителей областного акимата с руководителям организаций «Integrity Astana» и «The Last Hope». Их активисты делают все возможное для улучшения жизни казахстанцев.

Дарья Пышмынцева

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