Мобильный интернет появится в с.Новоалександровке Кызылжарского района: аким сельского округа рассказала о планах

Начинала с нуля. Елена Захарова в Новоникольское переехала 22 года назад. Работала на местном градообразующем предприятии технологом молочного цеха. В 2012-ом по совету Геннадия Зенченко попробовала проявить себя на государственной службе. С тех пор и по настоящее время занимает пост акима сельского округа.

Елена Захарова, аким Новоникольского сельского округа, Кызылжарский район:

— То, что у нас здесь такое предприятие, накладывает еще большую ответственность. Здесь халтуры не простят. Как мы совместно работаем? Допустим, по ул.Комсомольской в селе Новоалександровке я щебнем засыпаю дорогу из бюджетных средств. Щебень уже расположен, а КТ «Зенченко» за свои средства уже стелет асфальт.

И это только один пример из многих успешного сотрудничества государства и социально ответственного предприятия. Благодаря помощи командитного товарищества бесплатно питаются все школьники, посещают разные кружки, занимаются спортом. Развитию образования — особое внимание. Впрочем, как и сельской инфраструктуре.

Гюзель Закария, корреспондент:

— Дороги в Новоникольском настолько ровные, что местные ребятишки добираются до школы на велосипедах. 100% дорожного полотна села заасфальтировано. Предусмотрели у учебного заведения и место для двухколесных.

Средства как бюджетные, так и товарищеские направляют не только на развитие центрального села.



Елена Захарова, аким Новоникольского сельского округа, Кызылжарский район:

— На это год стоит задача провести интернет в Новоалександровке, связь улучшить. Средний ремонт по трем улицам: одна в с.Новоалександровке и две улицы в с.Трудовом. Тогда там все улицы будут асфальтированы, как и здесь. У нас не только в опорном селе жизь налаживается, также и на спутниковых.

Вклад окружного акима в процветание села отмечают и жители. Голосовали за Елену Захарову в прошлом году на прямых выборах акимов сельских округов. В Новоникольский входит 3 села: Трудовое, Новоникольское и Новоалександровка.

Всего проживают в округе около 2000 человек. На территории работают 5 животноводческих комплексов КТ «Зенченко», имеется 25 тыс га посевных. Трудоустроены все жители, средняя заработная плата на селе, к слову, 150 тысяч тенге.

Гюзель Закария