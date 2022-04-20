«Мир равных возможностей»: первичная парторганизация «Денсаулык» организовала соревнования по национальным видам спорта для детей с особыми потребностями

Юноши соревнуются в национальной игре «Асык ату». Нужно с расстояния выбить один или несколько асыков. Игра развивает не только физически, но и учит терпению. А на соседней игровой зоне девушки в игре «Бес тас» проверяют себя на ловкость рук, координацию и внимательность. Нужно подбросить камни поочередно и поймать их.

В коррекционной школе-интернате №2 обучаются почти 200 детей с ограниченными возможностями в развитии. В специальных условиях здесь они получают основное среднее образование 10 лет. Отличные рукодельники, с особым интересом всегда участвуют в национальных играх. Нельзя не оценить не только увлеченность ребят к спорту, но и огромную пользу от такой активности.

Мара Исенова, заместитель директора коррекционной школы-интерната №2:

— У нас дети уже сталкивались с такого рода соревнованиями, они уже знают, какие условия там бывают, уже свободно себя чувствуют и с удовольствием играют. Нам оказывают помочь различные неправительственные организации, нам помогают спонсоры. Как показывает практика, детей с интеллектуальными нарушениями ежегодно всё больше и больше становится, поэтому, конечно, хотелось бы улучшить материальную базу. У нас нет спортивного зала, например, такого вот современного.

Состязание под названием «Мир равных возможностей» для воспитанников коррекционной школы-интерната №2 организовала первичная партийная организация «Денсаулык». С 1 марта в рамках модернизации партии «Аmanat» и поддержки первичных парторганизаций стало возможным 20%-ое возвращение членских партийных взносов. На эти средства закупили инвентарь для игр, призы и подготовило грамоты воспитанникам интерната.

Имангали Татваев, заместитель председателя городского совета ветеранов:

— Сегодняшнее мероприятие у нас посвящено Году ребенка, который объявлен нашим Президентом. И первое мероприятие областной партии «Аманат» проводится в этой школе. Сегодня мы увидим способности наших детей играть в национальные игры. Для нас очень важно, чтобы эти дети почувствовали, что они такие же как все, не ущемлены ни в чем.

Подобные мероприятия первичная партийная организация «Денсаулык» планирует проводить далее и в других учебных заведениях. Кроме того, в планах парторганизации — обновление канцелярии, имиджевой партийной продукции и чествование ветеранов.

Анастасия Кузнецова