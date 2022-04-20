Греко-римский борец Амангали Бекболатов завоевал серебро на чемпионате Азии

Спорт

23:07 20 Апреля 2022

Североказахстанский греко-римский борец Амангали Бекболатов завоевал серебряную медаль на очередных соревнованиях. Первенство Азии проходит в столице Монголии.

В схватке в весовой категории 55 кг североказахстанец не уступал сопернику до самого финала. С первых минут встречи Бекболатов вышел вперёд со счетом 2:0, но затем пропустил атаку соперника и досрочно проиграл схватку. Со счетом 2:13 наш земляк принес в копилку страны серебряную медаль. К слову, в первый же день состязаний она пополнилась 1 золотой, 2 серебряными и 1 бронзовой медалями.

Диана Салихова

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