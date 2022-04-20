БК «Барс» стал бронзовым призёром Высшей лиги

30-ый чемпионат страны для наших баскетболистов выдался непростым. 10 сильнейших команд, 6 туров, полгода упорных игр. Всё это говорит о том, что уровень первенства по сравнению с прошлым сезоном другой, более высокий. Напомним, в 2021-ом североказахстанская сборная впервые в истории завоевала чемпионский титул. Спортсмены признаются, бронза этого года обошлась баскетболистам дороже предыдущей золотой награды.



Михаил Дедов, директор баскетбольного клуба «Bars»:

— Распределение первых и последних игр. Всё это решалось на последних турах. На последней игре мы разыграли первое, второе и третье места. Играли с командой Шымкента, до этого Шымкент играл с командой «Казахстана», которая стала чемпионом Высшей лиги.

Собрала алматинская команда под свои знамёна лучших баскетболистов. Встреча с ними на одном поле интриговала до последних минут. С «Казахстаном» наша сборная сыграла три раза. Два матча, из которых были не в пользу «Barsа». Одержали победу над будущими чемпионами североказахстанские спортсмены лишь на пятом туре. К шестому они встретились с серебряными призёрами первенства — шымкентской командой. До победной финишной прямой нашу сборную отделили четыре очка. Но, спортсмены не расстраиваются. Поддерживает их в такие моменты атмосфера коллектива.



Максим Налогов, капитан команды баскетбольного клуба «Bars»:

— Такого отношения, как у нас в коллективе, нигде нет. Ребята — легионеры когда приезжали, они, поигравшие во многих других командах, говорят, что у нас хорошие взаимоотношения между тренерами, руководителями. Это очень важно.

Благодарят спортсмены за достойную игру в первую очередь тренера. Николай Куркин позволил команде сделать шаг вперёд и вывести их на более профессиональный уровень. Всё это плоды упорных тренировок. Ребята на площадках проводили практически весь день, изучали новые тактики и схемы нападений. Некоторые спортсмены такой нагрузки не выдержали и вышли из сборной.



Михаил Дедов, директор баскетбольного клуба «Bars»:

— Та система, в которой «Bars» играет, поменялась полностью. Это совершенно другие нападения, защита, индивидуальный подход и объяснение ребятам. Это уже другая терминология. Подход другой.

Сейчас время работы над ошибками. Команду ждёт небольшой отдых, а после упорная подготовка к следующему 31-ому чемпионату республики.

Жанель Бисенбаева