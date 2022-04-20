10 миллионов тенге выманили мошенники у жительницы Петропавловска

10 млн тенге выманили мошенники у жительницы Петропавловска. Деловая манера речи и уверенность в голосе «подкупили» женщину. Североказахстанке поступил звонок. Схема типичная: человек на другом конце провода представился менеджером банка и сообщил, что на имя женщины оформляется кредит, просил подтверждения.

После отрицательного ответа он сказал, что сейчас с ней свяжется «сотрудник службы безопасности». Второй звонок пришёл на WhatsApp. И вновь любимый сценарий киберпреступников: оформите кредит и переведите деньги на «запасной счет». Помимо этого её заверили, что к этому делу могут быть причастны сами работники банка. Поэтому, если она придет в местное отделение, то ей не следует никому ничего рассказывать, чтобы «не спугнуть преступников». Потерпевшая признается, что знает об опасности интернет-мошенничества, но голос из трубки вызывал доверие. В итоге она взяла кредит на 4,5 млн тенге и вместе с собственными сбережениями перевела на счёт, который подсказал мошенник. После этого сетевой аферист заставил её повторить все действия уже в другом банке, из которого якобы тоже было получено сообщение о попытке взять кредит на имя женщины. Через несколько дней она поняла, что стала жертвой циничного обмана, и обратилась в полицию. Потеряла она в итоге почти 10 млн тенге.

Диана Салихова